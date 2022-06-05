Все, що "звільняється", він спочатку зрівнює із землею. На прикладі Маріуполя кремль показав, як виглядають українські міста після "визволення".
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Путін не вигадав нічого нового
Тут також немає нічого нового. "Звільнені" Грозний та Алеппо виглядали схоже. Руйнуючи Україну, Кремль демонструє, що буде з іншими країнами. І тут нема нічого нового. В Афганістані, Грузії, Сирії та ще в десятках війн він діяв так само.
Країни на кордоні з Росією це розуміють. Інші вигадують купу причин, через які війна їх не торкнеться. Це помилка. Немає жодної причини, через яку Кремль припинить воювати.
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Як зупинити Кремль
Якщо бомба або снаряд важчий за повітря, вони можуть впасти на європейські міста. Умовляннями їх не зупиниш. На будь-які міжнародні угоди та норми моралі Кремлю начхати.
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