Все, що "звільняється", він спочатку зрівнює із землею. На прикладі Маріуполя кремль показав, як виглядають українські міста після "визволення".

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Путін не вигадав нічого нового

Тут також немає нічого нового. "Звільнені" Грозний та Алеппо виглядали схоже. Руйнуючи Україну, Кремль демонструє, що буде з іншими країнами. І тут нема нічого нового. В Афганістані, Грузії, Сирії та ще в десятках війн він діяв так само.

Країни на кордоні з Росією це розуміють. Інші вигадують купу причин, через які війна їх не торкнеться. Це помилка. Немає жодної причини, через яку Кремль припинить воювати.

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Як зупинити Кремль

Якщо бомба або снаряд важчий за повітря, вони можуть впасти на європейські міста. Умовляннями їх не зупиниш. На будь-які міжнародні угоди та норми моралі Кремлю начхати.

Зупинити агресора може лише озброєний опір. Жодні санкції від війни не врятують. Немає санкцій, які зупинять кулю або снаряд після вильоту зі стовбура.

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