Сейсмологи отметили, что сила толчков стала самой мощной с сентября – времени предыдущей сейсмической активности.

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Эпицентр находился на глубине 35 километров

Землетрясение произошло около полудня по местному времени, после этого случилось несколько легких по силе повторных толчков. Эпицентр находился на относительно небольшой глубине – 35 километров. Сейчас сейсмологи проверяют данные и уточняют расчеты.

Землетрясение не нанесло большого вреда

По предварительной информации, землетрясение не нанесло вреда, однако, вероятно, что многие люди в этом регионе почувствовали мощную вибрацию. Толчки были заметны даже в городе Гарачико, что за 23 километрах от эпицентра.

На Ла Пальме продолжается извержение вулкана

Отметим, что 19 сентября на острове Ла-Пальма проснулся вулкан Кумбре-Вьеха. Из-за потоков лавы эвакуировали несколько тысяч местного населения. Уже через 10 дней извержения правительство Испании объявило остров зоной бедствия.

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Также немалые убытки нанесены экономике Канарских островов. Предыдущая цифра, которую озвучили, – 400 миллионов евро.