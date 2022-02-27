По состоянию на 6:58 27 февраля документ подписали 252 депутата. "Сограждане! Мы – избранные народом депутаты – безоговорочно осуждаем нападение российской армии на Украину", – говорится в документе.

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Они называют действия России "беспримерным злодеянием, которому нет и не может быть оправдание". А решение о нападении принял лично президент России Владимир Путин.

Мы уверены, что граждане России не давали ему такого мандата,

– убеждены депутаты.

Катастрофические последствия для России

По их словам, война с Украиной повлечет за собой катастрофические последствия. Погибнут, будут ранены и искалечены тысячи людей, будут разрушены города дорогой многим россиянам земли.

Нашу страну ждет осуждение мирового сообщества, изоляция, рост цен и бедность. Надежды на хорошую жизнь в России рушатся на наших глазах,

– говорится в документе.

Россиян призвали не молчать и не участвовать в войне. "Пожалуйста, не молчите: войну может остановить только массовое народное осуждение", – добавили они.

Обращаем внимание, что еще до масштабного наступления на Украину некоторые российские политики выступали наоборот за уничтожение нашего государства. К примеру, украинофоб Владимир Жириновский заявлял, что Украину нужно бомбить в новогоднюю ночь.

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