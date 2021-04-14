Ранее оккупационный российский суд приговорил крымскую пенсионерку Галину Довгополую к 12 годам исправительной колонии общего режима. Людмила Денисова сообщила, что у женщины ухудшилось состояние здоровья.

По словам Уполномоченной Верховной Рады по правам человека, после этапирования Довгополой из следственного изолятора № 2 Москвы в СИЗО Симферополя, у нее из-за обострения болезни позвоночника усилился болевой синдром.

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Что известно о состоянии крымской пенсионерки

Женщина жалуется на слабость в мышцах ног, зоне таза, периодически возникает их онемение. Кроме того, у Галины Довгополой периодические гипертонические кризы из-за того, что она не получает лечения гипертонической болезни.

Омбудсмен подчеркнула нарушение оккупантами международного законодательства, в частности в сфере игнорирования просьб об оказании необходимой медицинской помощи, что может привести к серьезным осложнениям со здоровьем.

Такие преступные действия в отношении Галины Довгополой расцениваю как пытки и бесчеловечное обращение, что нарушает статью 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод,

– подчеркнула Денисова.

Она также добавила, что крымчанку лишили права на справедливый суд и возможность обжалования незаконного приговора.

Денисова просит Россию и международное сообщество отреагировать

Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно осуществить медицинское обследование и предоставить полный комплекс лечения пенсионерке.

Кроме того, Денисова просит отреагировать на ситуацию Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, Главу ОБСЕ Анн Линде.

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Что известно о задержании Довгополой и приговоре ей