Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения денег клиентов одного из почтовых операторов. Ее из колонии организовали 2 осужденных, работавших в интересах российского криминалитета.

Киберспециалисты СБУ разоблачили организованную группировку, которая похищала деньги людей, несанкционированно вмешиваясь в электронную систему частного почтового оператора. Читайте также СБУ обнаружила российского шпиона: новый скандал в налоговой милиции Как работала преступная схема Ее организовали 2 уголовника, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний в Сумской области. Им помогали несколько бывших осужденных и их родственники.

По версии следствия, злоумышленники заказывали у предпринимателей товары от имени вымышленных людей. Доставка должна была происходить через частного почтового оператора с оплатой после получения посылки.

Затем мошенники звонили продавцам, представляясь работниками почты, и выспрашивали у них коды доступа к личным кабинетам в электронном приложении оператора. Поводом было якобы желание "клиента" оформить адресную доставку заказа.

Далее дельцы "подвязывали" к электронным кабинетам номера собственных банковских карточек и присваивали часть денег.

Часть денег злоумышленники перечисляли представителям российского криминалитета.

По предварительным данным, они обманули несколько сотен предпринимателей на общую сумму более 1 миллиона гривен. Что нашли правоохранители В рамках уголовного производства правоохранители провели 24 обыска по местам проживания и отбывания наказания злоумышленников в Харькове и Сумах. Во время следственных действий обнаружили средства связи,

компьютерную технику,

банковские карты с доказательствами незаконной деятельности. Что грозит мошенникам Сейчас решают вопрос относительно сообщения организаторам и участникам группировки о подозрении по нескольким статьям.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех причастных. Обратите внимание СБУ разоблачила коррупционную схему на транзите железнодорожного транспорта из России

В Украине разоблачили схему хищения денег через почтовый сервис / Фото СБУ СБУ обнаружила схему, через которую финансировали российский криминалитет: смотрите видео