Миллионы через почтовый сервис: как 2 осужденных воровали для российского криминалитета деньги
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения денег клиентов одного из почтовых операторов. Ее из колонии организовали 2 осужденных, работавших в интересах российского криминалитета.
Источник:СБУ
Киберспециалисты СБУ разоблачили организованную группировку, которая похищала деньги людей, несанкционированно вмешиваясь в электронную систему частного почтового оператора.
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Как работала преступная схема
- Ее организовали 2 уголовника, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний в Сумской области. Им помогали несколько бывших осужденных и их родственники.
- По версии следствия, злоумышленники заказывали у предпринимателей товары от имени вымышленных людей. Доставка должна была происходить через частного почтового оператора с оплатой после получения посылки.
- Затем мошенники звонили продавцам, представляясь работниками почты, и выспрашивали у них коды доступа к личным кабинетам в электронном приложении оператора. Поводом было якобы желание "клиента" оформить адресную доставку заказа.
- Далее дельцы "подвязывали" к электронным кабинетам номера собственных банковских карточек и присваивали часть денег.
- Часть денег злоумышленники перечисляли представителям российского криминалитета.
- По предварительным данным, они обманули несколько сотен предпринимателей на общую сумму более 1 миллиона гривен.
Что нашли правоохранители
В рамках уголовного производства правоохранители провели 24 обыска по местам проживания и отбывания наказания злоумышленников в Харькове и Сумах.
Во время следственных действий обнаружили
- средства связи,
- компьютерную технику,
- банковские карты с доказательствами незаконной деятельности.
Что грозит мошенникам
- Сейчас решают вопрос относительно сообщения организаторам и участникам группировки о подозрении по нескольким статьям.
- Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех причастных.
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В Украине разоблачили схему хищения денег через почтовый сервис / Фото СБУ
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