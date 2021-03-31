Мільйони через поштовий сервіс: як 2 засуджених крали для російського криміналітету гроші
Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання грошей клієнтів одного з поштових операторів. Її з колонії організували 2 засуджених, які працювали в інтересах російського криміналітету.
Джерело:СБУ
Кіберфахівці СБУ викрили організоване угруповання, яке викрадало гроші людей, несанкціоновано втручаючись в електронну систему приватного поштового оператора.
Читайте також СБУ виявила російського шпигуна: новий скандал у податковій міліції
Як працювала злочинна схема
- Її організували 2 кримінальників, які відбувають покарання в одній з виправних колоній у Сумській області. Їм допомагали кілька колишніх засуджених та їхні родичі.
- За версією слідства, зловмисники замовляли у підприємців товари від імені вигаданих людей. Доставка мала відбуватись через приватного поштового оператора з оплатою після отримання посилки.
- Потім шахраї телефонували продавцям, представляючись працівниками пошти, і випитували у них коди доступу до особистих кабінетів в електронному додатку оператора. Приводом було начебто бажання "клієнта" оформити адресну доставку замовлення.
- Далі ділки "підв'язували" до електронних кабінетів номери власних банківських карток і привласнювали частину грошей.
- Частину грошей зловмисники перераховували представникам російського криміналітету.
- За попередніми даними, вони ошукали кілька сотень підприємців на загальну суму понад 1 мільйон гривень.
Що знайшли правоохоронці
У межах кримінального провадження правоохоронці провели 24 обшуки за місцями проживання і відбування покарання зловмисників у Харкові та Сумах.
Під час слідчих дій виявили
- засоби зв'язку,
- комп'ютерну техніку,
- банківські картки із доказами незаконної діяльності.
Що загрожує шахраям
- Наразі вирішують питання щодо повідомлення організаторам і учасникам угруповання про підозру за кількома статтями.
- Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх причетних.
Зверніть увагу СБУ викрила корупційну схему на транзиті залізничного транспорту з Росії
В Україні викрили схему розкрадання грошей через поштовий сервіс / Фото СБУ
СБУ виявила схему, через яку фінансували російський криміналітет: дивіться відео
Поділитися новиною