Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання грошей клієнтів одного з поштових операторів. Її з колонії організували 2 засуджених, які працювали в інтересах російського криміналітету.

Кіберфахівці СБУ викрили організоване угруповання, яке викрадало гроші людей, несанкціоновано втручаючись в електронну систему приватного поштового оператора. Читайте також СБУ виявила російського шпигуна: новий скандал у податковій міліції Як працювала злочинна схема Її організували 2 кримінальників , які відбувають покарання в одній з виправних колоній у Сумській області. Їм допомагали кілька колишніх засуджених та їхні родичі.

, які відбувають покарання в одній з виправних колоній у Сумській області. Їм допомагали кілька колишніх засуджених та їхні родичі. За версією слідства, зловмисники замовляли у підприємців товари від імені вигаданих людей. Доставка мала відбуватись через приватного поштового оператора з оплатою після отримання посилки.

від імені вигаданих людей. Доставка мала відбуватись через приватного поштового оператора з оплатою після отримання посилки. Потім шахраї телефонували продавцям , представляючись працівниками пошти, і випитували у них коди доступу до особистих кабінетів в електронному додатку оператора. Приводом було начебто бажання "клієнта" оформити адресну доставку замовлення.

, представляючись працівниками пошти, і випитували у них коди доступу до особистих кабінетів в електронному додатку оператора. Приводом було начебто бажання "клієнта" оформити адресну доставку замовлення. Далі ділки "підв'язували" до електронних кабінетів номери власних банківських карток і привласнювали частину грошей.

і привласнювали частину грошей. Частину грошей зловмисники перераховували представникам російського криміналітету.

За попередніми даними, вони ошукали кілька сотень підприємців на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Що знайшли правоохоронці У межах кримінального провадження правоохоронці провели 24 обшуки за місцями проживання і відбування покарання зловмисників у Харкові та Сумах. Під час слідчих дій виявили засоби зв'язку,

комп'ютерну техніку,

банківські картки із доказами незаконної діяльності. Що загрожує шахраям Наразі вирішують питання щодо повідомлення організаторам і учасникам угруповання про підозру за кількома статтями.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх причетних. Зверніть увагу СБУ викрила корупційну схему на транзиті залізничного транспорту з Росії

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