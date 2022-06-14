Соответствующую информацию сообщил журналистам отец парня. Он также рассказал, что его сын служил в Вооруженных Силах Украины еще до полномасштабного нападения России на Украину.

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"Осужденный" врагами марокканец имеет украинское гражданство

Отец "осужденного" оккупантами в Донецкой области военного рассказал, что его сын получил гражданство Украины еще в 2020 году.

Объяснил, что это произошло после того, как Брагим Саадун год прослужил в Вооруженных Силах Украины. Отец также объяснил, что:

это требовалось, чтобы изучать аэрокосмические технологии в университете в Киеве;

Брагим Саадун сдался добровольно, потому должен содержаться как военнопленный;

Его семья не имеет контакта с адвокатом сына.

Стоит вспомнить, что Брагима Саадуна и двух иностранных граждан российские кафиры приговорили к смертной казни.

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Кратко о незаконном осуждении иностранцев

9 июня 2022 года донецкие боевики признали "виновными" и "приговорили" к смертной казни двух британцев и марокканца, которых российские войска захватили в плен во время войны в Украине. Речь идет о Шоне Пиннере, Эйдене Эслине и Саадуне Брагиме соответственно.

В плен русских кафиров иностранцы попали в Мариуполь.

О 28-летнем Эйдене Аслине известно, что он еще в 2018 году переехал в Николаев, где стал морским пехотинцем. Также он женился на украинке. Ранее Аслан уже воевал с курдскими вооруженными подразделениями в Сирии против так называемого Исламского государства. На фото и видео пропагандистов мужчина выглядел избитым и с отеками, словно его пытали.

По Шону Пиннеру известно, что он был старшим солдатом в британской армии, однако 4 года назад переехал в Украину, чтобы использовать свой предыдущий опыт в войне против России. В конце года должен был завершиться 3-летний контракт Пиннера.

В Лондоне отреагировали на инцидент. Представитель Бориса Джонсона сказал, что согласно Женевской конвенции военнопленные имеют статус участников боевых действий и не могут привлекаться за это к ответственности.

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