Відповідну інформацію повідомив журналістам батько хлопця. Він також розповів, що його син служив у Збройних Силах України ще до повномасштабного нападу Росії на Україну.

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"Засуджений" ворогами марокканець має українське громадянство

Батько "засудженого" окупантами на Донеччині військового розповів, що його син отримав громадянство України ще в 2020 році.

Пояснив, що це трапилось після того, як Брагім Саадун рік прослужив у Збройних Силах України. Батько також пояснив, що:

це було потрібно, щоб вивчати аерокосмічні технології в університеті у Києві;

Брагім Саадун здався добровільно, тому має утримуватися як військовополонений;

​​його сім'я не має контакту з адвокатом сина.

Варто пригадати, що Брагіма Саадуна та ще двох іноземних громадян російські окупанти засудили до смертної кари.

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Коротко про незаконне засудження іноземців

9 червня 2022 року донецькі бойовики визнали "винними" та "засудили" до смертної кари двох британців і марокканця, яких перед тим російські війська захопили в полон під час війни в Україні. Мовиться про Шона Піннера, Ейдена Есліна та Саадуна Брагіма відповідно.

У полон російських окупантів іноземці потрапили у Маріуполі.

Про 28-річного Ейдена Асліна відомо, що він ще у 2018 році переїхав до Миколаєва, де став морським піхотинцем. Також він одружився з українкою. Раніше Аслан вже воював з курдськими збройними підрозділами в Сирії проти так званої Ісламської держави. На фото та відео пропагандистів чоловік виглядав побитим і з набряками, наче його катували.

Щодо Шона Піннера відомо, що він був старшим солдатом у британській армії, проте 4 роки тому переїхав в Україну, щоб використати свій попередній досвід у війні проти Росії. Вкінці року мав завершитись 3-річний контракт Піннера.

У Лондоні відреагували на інцидент. Речник Бориса Джонсона сказав, що відповідно до Женевської конвенції військовополонені мають статус учасників бойових дій та не можуть притягуватися за це до відповідальності.

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