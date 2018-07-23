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Осужденным в Греции украинцам могут уменьшить срок заключения, – МИД

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МИД
МИД / 24 канал

Украинцам, осужденным к 180 годам тюрьмы в Греции за перевозку нелегальных мигрантов, могут уменьшить срок заключения.

Об этом заявил в комментарии 24 каналу заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе участника группы "Перкалаба" Сергея Шваюка и его друга, музыканта Петра Литвинчука, которых приговорили к 180 годам тюрьмы якобы за перевозку нелегальных мигрантов, Кирилич отметил: "Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что верхней границей санкции за такое правонарушение является 25 лет. Цифры, выше, чем 25 – морально-пропагандистские или превентивные ".

Но анализ приговора дает основания считать, что суд впервые за последние 3 года применил наименьший коэффициент – 6 лет за каждого перевезенного нелегального мигранта. По информации консула, который присутствовал на судебном заседании, адвокат готовит апелляцию. Есть основания надеяться, что 6 лет за каждого будет уменьшено до 5-ти, а это значит переквалификацию статьи на 1/5 или 1/3 срока общего отбытия срока наказания (так называемой "филакисы"),
– сказал он.

Дипломат также добавил, что с учетом этого вполне возможно, что заключенные могут быть освобождены через непродолжительный промежуток времени.

Напомним, 20 июля в Греции в городе Пирей состоялся суд над украинским музыкантом Сергеем Шваюком, что является участником Ивано-Франковской группы "Перкалаба", и его другом Петром Литвинчуком. В итоге украинцев приговорили к 180 годам тюрьмы. Причина – перевозка нелегальных мигрантов.

По информации Министерства иностранных дел, сейчас в тюрьмах по всей Греции находится около 150 украинцев, осужденных по схожим обвинениям. И некоторые их приговоры составляют более 600 лет.

Теги: Криминальные новости Новости Украины Новости политики МИД Украины Греция
Источник: 24 канал
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