Засудженим у Греції українцям можуть зменшити термін ув'язнення, – МЗС

Українцям, засудженим до 180 років в’язниці у Греції за перевезення нелегальних мігрантів, можуть зменшити термін ув'язнення.

Про це заявив у коментарі 24 каналу заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Відповідаючи на запитання щодо подальшої долі учасника гурту "Перкалаба" Сергія Шваюка та його друга, музиканта Петра Литвинчука, яких засудили до 180 років в'язниці нібито через перевезення нелегальних мігрантів, Кирилич зазначив: "Я хотів би ще раз наголосити, що верхньою межею санкції за таке правопорушення є 25 років. Цифри, що є вищими, ніж 25, – морально-пропагандистські або превентивні".

Але аналіз вироку дає підстави вважати, що суд вперше за останні 3 роки застосував найменший коефіцієнт – 6 років за кожного перевезеного нелегального мігранта. За інформацією консула, який був присутній на судовому засіданні, адвокат готує апеляцію. Є підстави сподіватися, що 6 років за кожного буде зменшено до 5-ти, а це означатиме перекваліфікацію статті на 1/5 або 1/3 терміну загального відбуття терміну покарання (так званої "філакіси"),

– сказав він.

Дипломат також додав, що з урахуванням цього цілком можливо, що ув’язнені можуть бути звільнені через нетривалий проміжок часу.

Нагадаємо, 20 липня у Греції в місті Пірей відбувся суд над українським музикантом Сергієм Шваюком, що є учасником івано-франківського гурту "Перкалаба", та його другом Петром Литвинчуком. У підсумку українців засудили до 180 років в'язниці. Причина – перевезення нелегальних мігрантів.



За інформацією Міністерства закордонних справ, зараз у в’язницях по всій Греції перебуває близько 150 українців, засуджених за схожими обвинуваченнями. І деякі їхні вироки сягають більш ніж 600 років.