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      24 Канал Программы Недиванная сотня
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Освистанный и защищенный Зозуля, как накормить жителей Донбасса – Недиванная сотня

      Недиванная сотня 19 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванна сотня" за 20 декабря – украинского футболиста освистали на матче в Испании. Его назвали нацистом из-за волонтерства на Донбассе. За Романа вступился Владимир Зеленский. Два года лучшие "умы" вымышленной страны разрабатывали специальную программу. Уважаемые и неуважаемые, покайтесь и повесьте дома портрет Бандеры, и будет вам сало с борщом.

      Также в выпуске:

      Ждем обмен пленными.

      Почему не стоило отдавать Цемаха, кого Россия может вернуть Украине и есть ли у нас обменный фонд, который заинтересует другую сторону?

      Расстрелянные договоренности.

      Лидеры "нормандской четверки" договорились о перемирии, а российские наемники продолжают стрелять. В Марьинке вражеский снайпер убил гражданского.

      Дело Шеремета.

      Как бывшего военного, медика и волонтера обвинили в убийстве Павла Шеремета, не имея неопровержимых доказательств. Пока суд разбирается, некоторые СМИ уже называют их не подозреваемыми, а убийцами.

      Дело генерала Марченко.

      Люди собрали миллион гривен на залог для офицера, а Петр Порошенко добавил остальные. Теперь генерал будет ожидать суда не в СИЗО и встретит Новый год с семьей.

      Суд абсурда в так называемой "ЛНР".

      Гражданина Латвии за шпионаж на территории вымышленной республики и просто посадили за решетку на 10 лет. Что мог искать латвиец на несчастной Луганщине?

      Короткая память и слабый ум.

      В так называемой "ДНР" выпустили марки с изображением Сталина. Филателисты даже предзаказ делали. Ну и что, что он пытал и убивал миллионы? Те, кто сидели в лагерях, слова плохого о нем не сказали!

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Veterano Pizza Леонид Остальцев.

      Топ-модель по-украински 3 сезон 17 выпуск: эксперты выбрали финалисток
      20 декабря
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Недиванная сотня
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