В свежем выпуске программы "Недиванна сотня" за 20 декабря – украинского футболиста освистали на матче в Испании. Его назвали нацистом из-за волонтерства на Донбассе. За Романа вступился Владимир Зеленский. Два года лучшие "умы" вымышленной страны разрабатывали специальную программу. Уважаемые и неуважаемые, покайтесь и повесьте дома портрет Бандеры, и будет вам сало с борщом.

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Ждем обмен пленными.

Почему не стоило отдавать Цемаха, кого Россия может вернуть Украине и есть ли у нас обменный фонд, который заинтересует другую сторону?

Расстрелянные договоренности.

Лидеры "нормандской четверки" договорились о перемирии, а российские наемники продолжают стрелять. В Марьинке вражеский снайпер убил гражданского.

Дело Шеремета.

Как бывшего военного, медика и волонтера обвинили в убийстве Павла Шеремета, не имея неопровержимых доказательств. Пока суд разбирается, некоторые СМИ уже называют их не подозреваемыми, а убийцами.

Дело генерала Марченко.

Люди собрали миллион гривен на залог для офицера, а Петр Порошенко добавил остальные. Теперь генерал будет ожидать суда не в СИЗО и встретит Новый год с семьей.

Суд абсурда в так называемой "ЛНР".

Гражданина Латвии за шпионаж на территории вымышленной республики и просто посадили за решетку на 10 лет. Что мог искать латвиец на несчастной Луганщине?

Короткая память и слабый ум.

В так называемой "ДНР" выпустили марки с изображением Сталина. Филателисты даже предзаказ делали. Ну и что, что он пытал и убивал миллионы? Те, кто сидели в лагерях, слова плохого о нем не сказали!

Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Veterano Pizza Леонид Остальцев.