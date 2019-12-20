Освистаний і захищений Зозуля, як нагодувати жителів Донбасу – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 20 грудня – українського футболіста освистали на матчі в Іспанії. Його назвали нацистом через волонтерство на Донбасі. За Романа вступився Володимир Зеленський. Два роки кращі "уми" вигаданої країни розробляли спеціальну програму. Шановні і нешановні, покайтесь і повісьте вдома портрет Бандери, і буде вам сало з борщем.

Також у випуску:

Чекаємо на обмін полоненими.

Чому не варто було віддавати Цемаха, кого Росія може повернути Україні і чи в нас обмінний фонд, який зацікавить іншу сторону?

Розстріляні домовленості.

Лідери "нормандської четвірки" домовилися про перемир'я, а російські найманці продовжують стріляти. У Мар'їнці ворожий снайпер вбив цивільного.

Справа Шеремета.

Як колишнього військового, медика і волонтера звинуватили у вбивстві Павла Шеремета, не маючи неспростовних доказів. Поки суд розбирається, деякі ЗМІ уже називають їх не підозрюваними, а вбивцями.

Справа генерала Марченка.

Люди зібрали мільйон гривень на заставу для офіцера, а Петро Порошенко додав решту. Тепер генерал чекатиме суду не в СІЗО і зустріне Новий рік з родиною.

Суд абсурду в так званій "ЛНР".

Громадянина Латвії за шпигунство на території вигаданої республіки і просто запроторили за ґрати на 10 років. Що міг шукати латвієць на нещасній Луганщині?

Коротка пам'ять і кволий розум.

У так званій "ДНР" випустили марки зі зображенням Сталіна. Філателісти навіть передзамовлення робили. Ну то й що, що він катував і убивав мільйони? Ті, хто сиділи в таборах, слова поганого про нього не сказали!

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.