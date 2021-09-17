В опубликованном ролике утверждается, что СССР "освободил" Западную Беларусь и Западную Украину от оккупации Польши и не дал нацистам "подойти к Минску".

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"17 сентября 1939 года Красная армия начала освободительный поход на территории Польши. Народы Западной Беларуси и Западной Украины приветствовали советских военных", – написали в описании к видео.

Это была агрессия, – МИД Польши

Спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина ответил на откровенную ложь России, напомнив о сговоре диктаторов Сталина и Гитлера.

Не было никакого "освободительного похода" – это была агрессия, совершенная в сговоре с нацистской Германией,

– подчеркнул он.

"Польское государство не прекратило существование 17 сентября 1939 года. А жители оккупированных территорий стали жертвами преступлений советского государства", – добавил дипломат.

Обратите внимание! В конце июня Польша и Эстония возмутились статьей Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив его в манипуляции историей.

Важнейшие даты Второй мировой войны / Инфографика 24 канала

Текст публикации Лукаша Ясини:

Не было никакого "освободительного похода" – это была агрессия, совершенная в сговоре с нацистской Германией. Польское государство не прекратило существование 17 сентября 1939 года. А жители оккупированных территорий вскоре стали жертвами преступлений советского государства.