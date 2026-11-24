Об этом в эфире 24 Канала заявил офицер Вооруженных Сил Украины и политолог Андрей Ткачук.

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Перехват инициативы на фронте

По его словам, Владимир Путин осознает свою неспособность прорвать фронт и поэтому отчаянно пытается терроризировать мирных жителей. В то же время восстановление территориальной целостности требует колоссальных усилий со стороны сил обороны.

С высокой вероятностью двадцать шестой год закончится тем, что количество освобожденных от оккупантов территорий будет больше, чем Россия в этом году захватила и продвинулась. Это дается с трудом, потом, кровью, жизнями наших военнослужащих, сил обороны в целом. Но мы видим, что нам удается перехватить инициативу– подчеркнул Андрей Ткачук.

Военный отметил, что кремлевское руководство ищет любые варианты пополнения живой силы, чтобы продемонстрировать хоть какие-то результаты на земле. В то же время Украина активно расширяет оборонную поддержку на международной арене. В частности, результативно прошли очередное заседание в формате "Рамштайн", работа "коалиции желающих" и переговоры украинского оборонного ведомства с немецкими партнерами.

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Почему враг сосредоточился на атаках по тылу

Москва прекрасно осознает непоколебимую решимость Европы и пытается компенсировать провалы на поле боя ударами по энергетике, водоснабжению и мостам. Таким образом захватчики надеются спровоцировать внутренний раскол среди украинцев. Однако украинское общество уже давно адаптировалось к сложным бытовым условиям и регулярным вражеским обстрелам.

Шансов дожать нас через тыл у России нет. Мы уже неоднократно доказали, что мы свободолюбивый народ и хотим строить свое будущее– подытожил офицер ВСУ.

Ранее военный объяснял, что оккупанты стремятся парализовать зимними ударами большие города, потому что опасаются перемен в политике Вашингтона до 2027 года.