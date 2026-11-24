Про це в ефірі 24 Каналу заявив офіцер Збройних Сил України та політолог Андрій Ткачук.

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Перехоплення ініціативи на фронті

За його словами, Володимир Путін усвідомлює нездатність зламати фронт і тому відчайдушно намагається тероризувати цивільних громадян. Водночас відновлення територіальної цілісності вимагає колосальних зусиль від сил оборони.

З високою ймовірністю двадцять шостий рік закінчиться тим, що кількість звільнених територій від окупантів буде більша, ніж Росія в цьому році захопила і посунулась. Це важко реалізовується, потом, кров'ю, життям наших військовослужбовців, сил оборони загалом. Але ми бачимо те, що нам вдається перехоплювати ініціативу– підкреслив Андрій Ткачук.

Військовий зауважив, що кремлівське керівництво шукає будь-які варіанти поповнення живої сили, аби продемонструвати бодай якісь результати на землі. Водночас Україна активно розширює оборонну підтримку на міжнародній арені. Зокрема, результативно пройшли чергове засідання у форматі "Рамштайн", робота "коаліції охочих" та переговори українського оборонного відомства з німецькими партнерами.

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Прогноз Андрія Ткачука щодо звільнення території до кінця 2026 року: відео

Чому ворог зосередився на атаках по тилу

Москва чудово усвідомлює непохитну рішучість Європи та намагається компенсувати провали на полі бою ударами по енергетиці, водопостачанню та мостах. У такий спосіб загарбники сподіваються спровокувати внутрішній розкол серед українців. Проте українське суспільство вже давно адаптувалося до складних побутових умов та регулярних ворожих обстрілів.

Шансів дотиснути нас через тил в Росії немає. Ми вже неодноразово довели, що ми волелюбний народ і хочемо будувати своє майбутнє– підсумував офіцер ЗСУ.

Раніше військовий пояснював, що окупанти прагнуть паралізувати зимовими ударами великі міста, адже побоюються змін у політиці Вашингтона до 2027 року.