Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков. Он считает, что если Херсон действительно удастся деоккупировать, то это может полностью переломить ход боевых действий.

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По его словам, это деморализует многих российских военных.

Скрыть это будет невозможно. Это будет поражение, которое отразится и на настроениях в россии. Уж такие как Гиркин критикуют путина, и очевидно, что даже сторонникам войны не нравятся действия путина и русской армии,

– отметил Гудков.

Оппозиционер добавил, что чем больше будет поражений, тем больше будет недовольство среди лояльных ранее к путину избирателей.

Гудков считает, что освобождение Херсона "переломит" ход боевых действий:



К слову, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань убежден, что ВСУ освободят Херсонщину до сентября, поскольку на фронте наступил переломный момент в пользу ВСУ.

В Институте изучения войны отметили, что контрнаступление ВСУ на Юге уже или началось, или на активной стадии подготовки

Какие последствия будет иметь потеря Херсонщины для россиян