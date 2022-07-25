Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков. Он считает, что если Херсон действительно удастся деоккупировать, то это может полностью переломить ход боевых действий.
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По его словам, это деморализует многих российских военных.
Скрыть это будет невозможно. Это будет поражение, которое отразится и на настроениях в россии. Уж такие как Гиркин критикуют путина, и очевидно, что даже сторонникам войны не нравятся действия путина и русской армии,
– отметил Гудков.
Оппозиционер добавил, что чем больше будет поражений, тем больше будет недовольство среди лояльных ранее к путину избирателей.
Гудков считает, что освобождение Херсона "переломит" ход боевых действий:
К слову, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань убежден, что ВСУ освободят Херсонщину до сентября, поскольку на фронте наступил переломный момент в пользу ВСУ.
В Институте изучения войны отметили, что контрнаступление ВСУ на Юге уже или началось, или на активной стадии подготовки
Какие последствия будет иметь потеря Херсонщины для россиян
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что весь "успех" российской армии держится исключительно на завоевании новых территорий. Итак, их потеря грозит кремлю полным крахом в войне.
- Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что для кремлевского главы – это начало и конец войны. По его логике, то, что сейчас делается в Украине – это смысл жизни путина.
- "Для него потеря Херсона сейчас – это будет равносильно физической смерти", – подчеркнул Денисенко. И добавил, что это будет не просто психологическим ударом, потому он будет делать все, что в его силах.
- В то же время, российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин считает, что освобождение Херсонщины не станет конечной точкой войны россии против Украины.