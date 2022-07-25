Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Дмитро Гудков. Він вважає, що якщо Херсон дійсно вдасться деокупувати, то це може повністю "переламати" хід бойових дій.
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За його словами, це деморалізує багатьох російських військових.
Приховати це буде неможливо. Це буде поразка, яка відіб'ється і на настроях в росії. Вже такі як Гіркін критикують путіна, і очевидно, що навіть прихильникам війни не подобаються дії путіна і російської армії,
– зазначив Гудков.
Опозиціонер додав, що чим більше буде поразок, тим більше буде невдоволення серед лояльних раніше до путіна виборців.
Гудков вважає, що звільнення Херсону "переламає" хід бойових дій:
До слова, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань переконаний, що ЗСУ звільнять Херсонщину до вересня, оскільки на фронті настав переломний момент на користь ЗСУ.
В Інституті вивчення війни наголосили, що контрнаступ ЗСУ на Півдні вже або розпочався, або на активній стадії підготовки
Які наслідки матиме втрата Херсонщини для росіян
- Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що весь "успіх" російської армії тримається виключно на завоюванні нових територій. Тож, їх втрата загрожує кремлю повним крахом у війні.
- Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що для кремлівського глави – це початок і кінець війни. Бо за його логікою, те, що зараз робиться в Україні – це сенс життя путіна.
- "Для нього втрата Херсона зараз – це буде рівнозначно фізичній смерті", – наголосив Денисенко. І додав, що це буде не просто психологічним ударом, тому він робитиме все. що в його силах.
- Водночас російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін вважає, що звільнення Херсонщини не стане кінцевою точкою війни росії проти України.