Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Дмитро Гудков. Він вважає, що якщо Херсон дійсно вдасться деокупувати, то це може повністю "переламати" хід бойових дій.

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За його словами, це деморалізує багатьох російських військових.

Приховати це буде неможливо. Це буде поразка, яка відіб'ється і на настроях в росії. Вже такі як Гіркін критикують путіна, і очевидно, що навіть прихильникам війни не подобаються дії путіна і російської армії,

– зазначив Гудков.

Опозиціонер додав, що чим більше буде поразок, тим більше буде невдоволення серед лояльних раніше до путіна виборців.

Гудков вважає, що звільнення Херсону "переламає" хід бойових дій:



До слова, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань переконаний, що ЗСУ звільнять Херсонщину до вересня, оскільки на фронті настав переломний момент на користь ЗСУ.

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