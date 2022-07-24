російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін припустив, чи буде звільнення Херсонщини кінцевою точкою війни росії проти України. Про це він сказав під час стріму на ютубі 24 каналу.

До речі Фейгін назвав місяць, якого найбільше боїться росія

За його словами, навіть це не зможе змусити путіна домовлятись про завершення війни.

Чи зможе це (звільнення Херсонщини – 24 канал) бути фінальною точною? Я думаю, що ні,

– сказав Фейгін.

Він вважає, що це буде перший масштабний удар після звільнення Київщини, Сум та Чернігова. Хоча тоді це росіяни могли спихнути на неправильну стратегію.

"Зараз же це буде результатом майже 6-місячної війни до того часу, припустимо. А для такої війни у 21 столітті це дуже багато", – додав правозахисник.

Тому незрозуміло, як у цьому випадку поводитиметься російська армія, але моральний дух у них буде зламаний й це вплине на загальну атмосферу окупантів. Хоча апетити путіна не зменшаться. У такому випадку, вважає Фейгін, потрібно буде обманути кремлівського диктатора й форсувати вступ у НАТО.

Повністю інтерв'ю із Фейгіним: дивіться відео

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

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Довідка. 20 липня Ллойд Остін заявив про те, що бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії.