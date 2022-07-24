Чергові одіозні висловлювання лаврова проти нашої держави потролив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк на свої сторінці у телеграмі. Він порадив російському політику одягнути головний убір, щоб менше перегріватись на сонці у спекотній країні.

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Михайло Подоляк потролив Лаврова через його безглузду заяву про "антинародний київський режим"

Радник Єрмака підкреслив, що нинішні заяви лаврова перед представниками країн-членів Ліги арабських держав є прикладом класичної російської шизофренії – вранці російський політик зазначав, що Москва буцімто прагне перемовин, а вже ввечері, що основна мета кремля – "позбутися антинародного київського режиму".

І це каже суб'єкт, що представляє країну-варвара, яка без жодних причин вторглася на чужу територію та максимально жорстоко вбиває українців,

– зауважив Подоляк.

Український посадовець наголосив, що "режими" – це те, що панує у російських в'язницях, а в Україні діє законно обрана влада, яка перемогла на чесних, демократичних та конкурентних виборах.

Стільки незнайомих для російської еліти слів в одному реченні, чи не так? Вирішуючи скинути "антиісторичні режими", важливо самому випадково не опинитися на безумовному смітнику історії,

– іронізував радник голови ОП, адресуючи ці слова лаврову.

Михайло Подоляк додав, що особливо на це російському політику варто звернути увагу через те, що цивілізація вже вкрай зневажливо дивиться на таких суб'єктів, як він, що скоїли величезну кількість задокументованих важких воєнних злочинів.

Нагадаємо, що сєргєй лавров під час своєї пресконференції у Єгипті пригрозив Україні "ескалацією війни", якщо вона не погодиться на російські вимоги. Він вкотре в істериці почав розповідати про "зовнішнє управління" та "кураторів" влади офіційного Києва у Вашингтоні, Лондоні, Берліні та решті країн Заходу.

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