Втрата Херсона – смерть путіна

Ще вчора, 24 липня, в Інституті вивчення війни припустили, що контрнаступ ЗСУ на Півдні вже або розпочався, або на активній стадії підготовки. Однак без сумніву, що деокупація Херсона матимете серйозні наслідки для диктатора путіна. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Він зазначив, що для кремлівського глави – це "альфа та омега", тобто початок і кінець війни.

Для нього втрата Херсона зараз – це буде рівнозначно фізичній смерті. Я це зараз кажу абсолютно серйозно,

– наголосив Денисенко.

Він пояснив, що за логікою божевільного путіна те, що зараз робиться в Україні – це сенс його життя. Це те, заради чого він жив усі ці 70 років.

"Тому втрата Херсона для нього безумовно буде не просто психологічним ударом. І він це розуміє як ніхто. Тому, я думаю, він робитиме все для цього залежне, щоб відібрати Херсон", – додав радник глави МВС.

Однак інше питання полягає в тому, чи готова до цього російська армія? Побачимо. Однак поки не варто бути впевненими у легкiй перемозі, додав він.

Втрата Херсона – смерть путіна: дивіться повністю коментар Денисенка у відео

ЗСУ можуть звільнити Херсонщину вже до вересня

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань переконаний, що ЗСУ звільнять Херсонщину до вересня, оскільки на фронті настав переломний момент на користь ЗСУ.

"Можна сказати, що до вересня Херсонщину обов'язково буде звільнено, і всі плани окупантів проваляться", — заявив Сергій Хлань.

Він додав, що стратегічні кроки, які були зроблені по Антонівському та Дар'ївському мостах, а також по знищенню боєприпасів, командних пунктів, техніки у тилу ворога і по лінії зіткнення – це результати підготовчої роботи. Тепер питання у більш потужних і точних артилерійських ударах по лінії фронту та у зачистці орків на зайнятих ними позиціях.

Які наслідки матиме втрата Херсонщини для росіян

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що весь "успіх" російської армії тримається виключно на завоюванні нових територій.

Однак їхня втрата може мати катастрофічні наслідки для кремля – це грозить повним крахом росії у війні.

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