Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань 24 липня зауважив, що є 2 основні шляхи постачання ворога в місті. Окрім цього, є 4 слабкі місця, що мають ключове значення для логістики. Водночас контрнаступ ЗСУ на Півдні вже або розпочався, або на активній стадії підготовки.

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Політик додав зображення з двома картами, де відмітив кожну з описаних точок цифрами.



Вразливі точки ворога біля Херсону в напрямку Криму / Зображення Сергія Хланя

Ключові точки сполучень у Херсоні та поряд:

Антонівський автомобільний міст – переправа біля самого Херсона. Міст є головною транспортною артерією, бо це найкраща дорога, яка йде напряму до Криму (на карті – цифра 1).

Антонівський залізничний міст – ним колія перетинає Дніпро приблизно за 20 кілометрів до Херсона. Ця гілка йде до залізничного вокзалу міста. Проте росіяни її майже не використовують через наближеність до зони бойових дій (на карті – цифра 2).

Дорога повз Нову Каховку – другий напрямок через Правобережжя. Вона йде пролягає по греблі Каховської ГЕС та виходить до Шилової балки. Далі простягається 60 кілометрів по Правобережжю до Херсона. Попри ворожий контроль гідроелектростанції, шлях небезпечний. Це зумовлено тим, що він потрапляє в зону дії стволової артилерії ЗСУ (на карті – цифра 3).

Ця ж дорога повз Каховку, але в іншому місці. Вона також перетинає річку Інгулець через Дар'ївський міст, поряд із селом Дар'ївка. В зоні дії нашої артилерії (на карті – цифра 4)



Карта з відмітками ключових точок логістики Херсону / Зображення Сергія Хланя

Удари по Антонівському автомобільному мосту ви вже бачили. Позавчора наші вдарили по Дар‘ївському мосту, а вчора по дорозі через греблю ГЕС. Тобто ми бачимо як мінімум "пристрілку" слабких місць логістики, а як максимум – підготовку до відрізання Херсона,

– підсумував посадовець.

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