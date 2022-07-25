Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань 24 июля отметил, что есть 2 основных пути снабжения врага в городе. Кроме этого, есть 4 слабых места, имеющих ключевое значение для логистики. В то же время контрнаступление ВСУ на Юге уже началось или на активной стадии подготовки.

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Чиновник добавил изображение с двумя картами, где отметил каждую из описанных точек цифрами.



Уязвимые точки врага возле Херсона в направлении Крыма / Изображение Сергея Хланя

Ключевые точки сообщения в Херсоне и рядом:

Антоновский автомобильный мост – переправа у самого Херсона. Мост является главной транспортной артерией, потому что это лучшая дорога, которая идет в Крым (на карте – цифра 1)

Антоновский железнодорожный мост – им путь пересекает Днепр примерно в 20 километрах до Херсона. Эта ветвь идет к железнодорожному вокзалу города. Однако россияне ее почти не используют из-за приближенности к зоне боевых действий (на карте – цифра 2).

Дорога мимо Новой Каховки – второе направление через Правобережье. Она идет по дамбе Каховской ГЭС и выходит к Шиловой балке. Далее простирается 60 километров по Правобережью до Херсона. Несмотря на подконтрольность врагу гидроэлектростанции, путь небезопасен. Это обусловлено тем, что он попадает в зону действия стволовой артиллерии ВСУ (на карте – цифра 3).

Эта же дорога мимо Каховки, но в другом месте. Она также пересекает реку Ингулец через Дарьевский мост, рядом с селом Дарьевка. В зоне действия нашей артиллерии (на карте – цифра 4).



Карта с отметками ключевых точек логистики Херсона / Изображение Сергея Хланя

Удары по Антоновскому автомобильному мосту вы уже видели. Позавчера наши ударили по Дарьевскому мосту, а вчера по дороге через дамбу ГЭС. То есть мы видим как минимум "пристрелку" слабых мест логистики, а как максимум – подготовку к отрезанию Херсона,

– подытожил чиновник.

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