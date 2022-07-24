Интересное мнение высказал 24 канала российский правозащитник Марк Фейгин . Он сразу признает, что такой план достаточно фантастический , но, по его мнению, вполне реален. В новых условиях и обстоятельствах все становится возможным.

Похоже, наступательный потенциал россии иссякнет к концу лета, – аналитик.

Частичное вступление в НАТО

Фейгин считает, что успехи ВСУ и полное освобождение Херсона от кафиров можно использовать для продвижения своего присоединения к НАТО. Но это может быть своеобразное частичное вступление.

Я бы так сказал. Украина может использовать свою локальную победу в Херсоне для решения вопроса о вступлении в НАТО, – отмечает Фейгин.

Он предлагает следующие условия: Украина получает гарантии, что против нее не используют ядерное оружие. А НАТО не вступает в войну против России , но продолжает помогать оружием, инструкторами, боеприпасами и т.д.

Таким образом, НАТО и дальше будет политически поддерживать Украину, а воинская часть будет конкретно по Вооруженным Силам.

"План фантастический. Но, по моему мнению, реальный. Сейчас нет ничего такого, чтобы можно было назвать фантастическим. Кто же верил в войну россии против Украины? Хотя мы все об этом знали. Но многие хотели думать, что этого не будет. Так и здесь все возможно в новых условиях и обстоятельствах», – считает Фейгин.

Фейгин о частичном вступлении Украины в НАТО: смотрите видео

Фейгин считает, что следующим "жестом доброй воли" захватчиков будет временно оккупирован Херсон. По его мнению, август – месяц, который больше всего боится россия.