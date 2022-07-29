"Вдохновились" Змеиным

ВСУ показали, что у них полный огневой контроль над островом. Зачем туда отправлять контингент? Чтобы его перемололи методическими артиллерийскими ударами? Кто же это тогда, как не самоубийцы?

Важное российские палачи уже лишили себя шанса выжить после освобождения Херсона

Аналогично и с подразделениями российских оккупационных войск, которые сейчас командование оккупантов гонит на правый берег Херсонской области. Ведь все они там в ближайшее время будут заблокированы и уничтожены. Или, в лучшем случае для них, попадут в плен.

Но интересно другое. Знаете, за счет какой национальности командование российских оккупационных войск решило особенно усилить свою группировку на Херсонском плацдарме? Думаю, отгадаете с первого, ну, или в крайнем случае со второго раза.

Буряты скоро закончатся

Во временно оккупированном Крыму ожидается прибытие эшелонов из республики бурятия с личным составом более тысячи человек. Первоначально планировалось эти подразделения распределить по Херсонской и Запорожской областям. Теперь же – нет.

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бурят намерены отправить на оборону оккупированной части правобережной Херсонской области. То есть в бесперспективную мясорубку, из которой выберутся не все.

Мне кажется или россия действительно решила в Украине устроить не только геноцид украинцев, но и параллельно малых народов федерации, которых за прошлые столетия так и не смогла полностью истребить?

Актуальное – оккупанты уже ищут пути для отступления из Херсона: смотрите видео