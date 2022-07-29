"Надихнулися" Зміїним

ЗСУ показали, що мають повний вогневий контроль над островом. Навіщо туди надсилати контингент? Щоби його перемололи методичними артилерійськими ударами? Хто ж це тоді, як не самогубці?

Важливе російські кати вже позбавили себе шансу вижити після звільнення Херсона

Аналогічно і з підрозділами російських окупаційних військ, які зараз командування окупантів жене на правий берег Херсонської області. Адже всі вони там найближчим часом будуть заблоковані і знищені. Або, в кращому випадку для них, потраплять у полон.

Але цікаве інше. Знаєте, за рахунок якої національності командування російських окупаційних військ вирішило особливо посилити своє угруповання на Херсонському плацдармі? Думаю, відгадаєте з першого, ну, або в крайньому випадку з другого разу.

Буряти скоро закінчаться

У тимчасово окупованому Криму очікується прибуття ешелонів з республіки бурятія з особовим складом понад тисячу осіб. Спочатку планувалося ці підрозділи розподілити по Херсонській та Запорізькій областях. Тепер же – ні.

Цікаве Що вовкулаки ССО носять за золотим поясом на емблемі

бурятів мають намір відправити на оборону окупованої частини правобережної Херсонської області. Тобто до безперспективної м'ясорубки, з якої виберуться не всі.

Мені здається чи росія справді вирішила в Україні влаштувати не лише геноцид українців, а й паралельно малих народів федерації, яких за минулі сторіччя так і не змогла повністю винищити?

Актуальне – окупанти вже шукають шляхи для відступу з Херсона: дивіться відео