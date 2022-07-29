"Надихнулися" Зміїним
ЗСУ показали, що мають повний вогневий контроль над островом. Навіщо туди надсилати контингент? Щоби його перемололи методичними артилерійськими ударами? Хто ж це тоді, як не самогубці?
Важливе російські кати вже позбавили себе шансу вижити після звільнення Херсона
Аналогічно і з підрозділами російських окупаційних військ, які зараз командування окупантів жене на правий берег Херсонської області. Адже всі вони там найближчим часом будуть заблоковані і знищені. Або, в кращому випадку для них, потраплять у полон.
Але цікаве інше. Знаєте, за рахунок якої національності командування російських окупаційних військ вирішило особливо посилити своє угруповання на Херсонському плацдармі? Думаю, відгадаєте з першого, ну, або в крайньому випадку з другого разу.
Буряти скоро закінчаться
Цікаве Що вовкулаки ССО носять за золотим поясом на емблемі
бурятів мають намір відправити на оборону окупованої частини правобережної Херсонської області. Тобто до безперспективної м'ясорубки, з якої виберуться не всі.
Мені здається чи росія справді вирішила в Україні влаштувати не лише геноцид українців, а й паралельно малих народів федерації, яких за минулі сторіччя так і не змогла повністю винищити?
Актуальне – окупанти вже шукають шляхи для відступу з Херсона: дивіться відео