Пропаганда – сходинки до ешафоту
Російські окупанти намагаються приховати тортури та вбивства полонених. Насамперед – кожен постріл М142 HIMARS чітко фіксується, від часу пуску до локації влучення. Такими звинуваченнями росіяни лише підставляють себе на ешафот! Але ж такі вимоги тупої пропаганди!
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Окупанти самі обрали свій кінець
Вочевидь, що росіяни спробували приховати злочини проти полонених, які вони коїли весь цей час. Знущання, тортури, вбивства. Щоб замести сліди, й завдали удару по колонії. Чекаємо на додаткову інформацію.
Актуальне Що лапотні "спадкоємці" Русі не можуть пробачити Україні
Але просто хочу нагадати, що найближчим часом у Херсонській області у ЗСУ цілком міг би з'явитися масштабний обмінний фонд полонених російських окупаційних військ. Тепер він може і не з'явитися…
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