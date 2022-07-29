Пропаганда – сходинки до ешафоту

Російські окупанти намагаються приховати тортури та вбивства полонених. Насамперед – кожен постріл М142 HIMARS чітко фіксується, від часу пуску до локації влучення. Такими звинуваченнями росіяни лише підставляють себе на ешафот! Але ж такі вимоги тупої пропаганди!

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Далі. ЗСУ завдають удару високоточною зброєю по місцю, де утримуються українські ж полонені? Що за дика маячня? Хто в це взагалі повірить, крім споживачів інформаційного фаст-фуду, які вижили з розуму?

Окупанти самі обрали свій кінець

Вочевидь, що росіяни спробували приховати злочини проти полонених, які вони коїли весь цей час. Знущання, тортури, вбивства. Щоб замести сліди, й завдали удару по колонії. Чекаємо на додаткову інформацію.

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Але просто хочу нагадати, що найближчим часом у Херсонській області у ЗСУ цілком міг би з'явитися масштабний обмінний фонд полонених російських окупаційних військ. Тепер він може і не з'явитися…

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