Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що ЗСУ повністю контролюють вогнем ворожі ланцюжки постачання техніки та зброї.

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На мій погляд, у нас є хороші перспективи на звільнення правого берега Херсонщини. Контрнаступальні дії – це неймовірно складне явище а наш противник доволі великий та серйозний,

– зазначає Петро Черник.

За його словами, кожен крок ЗСУ має бути надзвичайно виважений і у частині контрнаступу потрібно озвучувати виключно ті дані, які поширює Генеральний штаб.

Противник дуже пильно слідкує за нашим медіапростором, тому ми не маємо права, давати йому бодай якусь корисну інформацію, каже Черник.

Що відбувається на Херсонщині

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що ЗСУ звільнять Херсонщину до вересня. За його словами, на фронті настав переломний момент на користь ЗСУ. Повідомляється, що українські військові переходять від оборони до контрнаступу.

Саме тому росіяни поспіхом намагаються організувати так званий "референдум". Представник "адміністрації" окупантів Володимир Рогов заявляв про наказ створити "виборчі комісії".

Президент Володимир Зеленський інформував, що ЗСУ впевнено рухаються та проганяють окупантів на Херсонщині. Наші війська фактично "перекрили" постачання важкої техніки росіян на правобережжя Херсонщини.