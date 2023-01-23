Наши союзники делают такие заявления, понимая, что военная мощь России истощена по сравнению с началом войны. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Одна из их целей – установить сатисфакцию по оккупации полуострова Россией.

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Мир "проглотил" аннексию Крыма

Он отметил, что Владимир Путин ранее не раз говорил, что признает суверенитет Украины и все границы. И эти границы были определены в соответствии с договором, принятым в Ялте после Второй мировой войны.

История, которую Путин "кормил" всему миру в 2014 году, что аннексия Крыма – это нечто вполне возможное, многих мировых политиков научила: это может иметь фатальные последствия. Особенно после того, как Путин начал широкомасштабное вторжение,

– считает эксперт.

Он подчеркнул, что война началась не 24 февраля 2022, а 20 февраля 2014 года. А фактом начала этой войны была аннексия Крыма.

"И мир тогда это "проглотил". Если они так все и оставят, тогда и другие сочтут, что это нормально: прийти, оттяпать кусок чужой страны и пользоваться недрами и чем хочешь", - подчеркнул Клочок.

По его мнению, так быть не может, ведь это провоцирует лидеров других стран на подобные действия. К примеру, Иран. Или Северную Корею, где до сих пор не разрешен конфликт с Южной Кореей.

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Украине можно предоставить оружие для освобождения Крыма

"Поэтому мировые лидеры понимают, что нужно установить сатисфакцию. Показать России и всему миру, что так не будет. Через 9 или более лет, но территории будут возвращены государствам, согласно договорам, заключенным после Второй мировой войны", - подчеркнул собеседник. .

Он отметил, что сейчас на Западе есть устойчивое предположение, что Россия не применит ядерное оружие. Все получили ответные предупреждения и провели переговоры. Это означает, что можно предоставить Украине оружие для освобождения Крыма от российской оккупации.

"Напомню, что Крым – это признанная всем миром территория Украины, а не России. И когда страна-агрессор забирает чужую землю, как грабитель, такого не может быть", – подчеркнул Клочок.

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