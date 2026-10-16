Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, реально ли вернуть все оккупированные территории военным путем и при каких условиях Россия может сама уйти из Крыма.

Придется ли Украине штурмовать Крым?

По словам Максима Жорина, Украина должна стремиться к возвращению всех своих территорий в пределах международно признанных границ. В то же время военный призывает реалистично оценивать нынешние возможности и не жертвовать всем ради быстрого достижения этой цели.

Мы должны жить с мыслью о возвращении абсолютно всех территорий,

– подчеркнул Жорин.

Первоочередная задача Украины сейчас – остановить Россию и создать условия для переговоров на приемлемых для Киева условиях. Возвращение оккупированных территорий требует постепенных действий и долгосрочного планирования.

Полное интервью с Максимом Жориным: смотрите видео

Как Россия может сама уйти с полуострова?

Жорин считает, что для деоккупации Крыма не обязательно проводить непосредственную военную операцию на самом полуострове. Вместо этого Украина может создать условия, при которых российские войска будут вынуждены покинуть его.

Если у нас все будет хорошо на других участках фронта, можно создать условия, при которых россияне, как уже бывало в истории, сами уйдут из Крыма,

– пояснил военный.

Для этого Украине еще предстоит многое сделать на фронте. То есть речь идет не о гарантированном сценарии, а о возможном развитии событий при условии изменения ситуации на других направлениях.