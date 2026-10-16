Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чи реально повернути всі окуповані території військовим шляхом і за яких умов Росія може сама піти з Криму.

Чи доведеться Україні штурмувати Крим?

За словами Максима Жоріна, Україна має прагнути повернення всіх своїх територій у межах міжнародно визнаних кордонів. Водночас військовий закликає реалістично оцінювати нинішні можливості та не жертвувати всім заради швидкого досягнення цієї мети.

Ми маємо жити з думкою про повернення абсолютно всіх територій,

– наголосив Жорін.

Першочергове завдання України зараз – зупинити Росію та створити умови для переговорів на прийнятних для Києва умовах. Повернення окупованих територій потребує поступових дій і довгострокового планування.

Повна розмова з Максимом Жоріним: дивіться відео

Як Росія може сама піти з півострова?

Жорін вважає, що для деокупації Криму не обов'язково проводити безпосередню військову операцію на самому півострові. Натомість Україна може створити умови, за яких російські війська будуть змушені залишити його.

Якщо в нас усе буде добре на інших ділянках фронту, можна створити умови, за яких росіяни, як уже бувало в історії, самі підуть із Криму,

– пояснив військовий.

Для цього Україні ще потрібно багато зробити на фронті. Тобто йдеться не про гарантований сценарій, а про можливий розвиток подій за умови зміни ситуації на інших напрямках.