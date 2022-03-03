Враг совершил неудачную попытку прорыва со стороны Лютижа и Демидова

Об актуальной информации в Киевской области рассказали в полиции. Сообщается, что в ночь со 2 на 3 марта оккупанты предприняли неудачную попытку прорыва со стороны Лютижа и Демидова.

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Пока вражеская техника остается в жилых массивах Демидова, Козаровичей и Дымера.

Напряженная ситуация на Бучанщине

В полиции заявили о напряженной ситуации на Бучанщине. Вражеские войска нанесли мощный удар по складам в Ирпене.

К счастью, враг не добился своих целей, поскольку существенных повреждений нет.

Также мощный удар 3 марта произошел по Гатному. Там полицейские помогают гражданам преодолеть результаты авиаатаки.

В Обуховщине и Белоцерковщине ситуация контролируемая, отметили в полиции.

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