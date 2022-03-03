Соответствующую информацию об очередной провокации врага распространяют по сети со ссылкой на заявления Службы безопасности Украины.

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Россияне могут пойти на провокации с "Градами"

Российское село Поповка граничит с Краснопольским районом Сумской области. Там бойцы Путина развернули "Грады" в сторону России по направлению движения с украинской земли.

Вероятно, враг готовится устроить провокацию и обстрелять свою территорию. Далее Россия попытается обвинить в атаке гражданского населения Украину.