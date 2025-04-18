После этого к бою присоединилась пехота, которая и штурмовала Надию, пока она была под контролем захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 3 ОШБр.

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Как проходило освобождение Надии

Успешную контрнаступательную операцию и освобождение Надии бойцы выполнили за 30 часов.

За это время удалось отбросить врага на три квадратных километра и взять под контроль территорию, которую российская армия захватывала месяцами.

В 3 ОШБр показали уникальные кадры с поля боя, изнутри техники, которую привлекли к штурму, и работу штаба одновременно.

Осторожно, нецензурная лексика! Освобождение Надии: смотрите видео

Противник не собирался терять рубеж, и под плотным вражеским огнем бойцы десантировались и начали зачистку подходов, пока не дошли до самого поселка,

– рассказали в военные.

Оккупанты не ожидали такого штурма и в безысходности начали стягивать резервы.

Благодаря этому, украинские воины стерли в "ноль" 2 мотострелковых полка - 752 и 254 20 армии России.

Также удалось взять в плен десятки россиян, а остальных – ликвидировать.