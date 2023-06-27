Это определено 26 статьей Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Детальнее о признании человека недееспособным и об установлении опеки над ним рассказала адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Алла Цимановская.

Достойно внимания Мобилизация в Украине: могут ли исключены из военного учета мужчины выезжать за границу

Опека над недееспособным человеком и освобождение от мобилизации

Для освобождения от мобилизации из-за опеки над недееспособным человеком военнослужащий должен подать командиру соответствующий рапорт и документы, подтверждающие основания увольнения. Речь идет о решении суда о признании лица недееспособным, установлении опеки и назначении опекуна, которое вступило в законную силу, то есть через 30 дней после его провозглашения.

Сроки рассмотрения рапорта, подаваемого на увольнение, не предусмотрены действующим законодательством, но на практике такой срок может составлять от 1 недели до 2 месяцев,

– рассказала Алла Цимановская.

При этом следует отметить, что во время действия военного положения военнослужащий должен являться в ТЦК и СП каждые 6 месяцев и предоставлять справку о том, что он действительно опекуном, как было указано в соответствующем решении суда. Ее выдает орган опеки и попечительства.

Когда суд может признать человека недееспособным

Прежде всего отметим, что человеку назначают опекуна, если он лишен гражданской дееспособности в порядке. То есть не может выступать участником гражданских отношений в полной мере и своими действиями приобретать гражданские права и обязанности.

Суд, согласно части 1 статьи 39 Гражданского кодекса Украины, может признать человека недееспособным, если он не способен осознавать значение своих действий и или управлять ими вследствие хронического, стойкого психического расстройства.

Для такого признания следует подать заявление в суд, в котором необходимо указать обстоятельства, свидетельствующие о хроническом, стойком психическом расстройстве. Само же заявление о признании человека недееспособным может подать:

члены ее семьи и близкие родственники, независимо от их совместного проживания,

орган опеки и попечительства,

заведение по оказанию психиатрической помощи.

При этом заявление следует подать в суд по месту жительства лица, в отношении которого будет рассматриваться дело о недееспособности. Если же такой человек находится на лечении, то он подается по месту нахождения психиатрического учреждения.

Относительно судебного процесса такие дела рассматриваются с участием заявителя и представителя органа опеки и попечительства. Вызов лица, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным, решается в каждом случае судом с учетом состояния его здоровья. Кроме того, его участие в рассмотрении дела может проходить в режиме видеоконференции из психиатрического или иного лечебного учреждения.

Также суд может назначить экспертизу для определения фактической возможности такого человека явиться в суд или лично дать объяснения. Однако если к заявлению добавлено достаточное количество доказательств и подтверждающих документов, судья может и не вызвать этого человека.

На практике, если к заявлению добавлено достаточное количество доказательств и подтверждающих документов, судья может и не вызвать этого человека. Как адвокат, я рекомендую подготовить максимально полный комплект документов и приобщить их к заявлению о признании физического лица недееспособным, установлении опеки и назначении опекуна,

– отметила Алла Цимановская.

Обратите внимание! Срок действия решения о признании недееспособности не может превышать двух лет. Также суд может отменить решение о недееспособности в случае выздоровления человека или значительного улучшения его психического состояния, которое обязательно должно быть подтверждено выводом новой судебно-психиатрической экспертизы. Также без помощи других отказаться от воплощения собственных возможностей имеет право и сам опекун.

Что нужно указать в заявлении и какие документы добавить

Адвокат отметила, что поскольку заявителем может быть член семьи или близкий родственник, то следует доказать родственную связь между будущим опекуном и недееспособным лицом, а также указать степень родства. Для этого к заявлению нужно добавить свидетельство:

рождение,

брак,

смерть, если ближайший родственник, который мог бы заботиться о недееспособном лице, уже умер.

В то же время опекунами не могут быть лица, которые:

не достигли 18 лет,

признаны недееспособными или ограниченно дееспособными,

состоят на учете или лечатся в психоневрологических и наркологических учреждениях,

ранее были опекунами или попечителями и по их вине опека или попечительство были прекращены,

лишены родительских прав,

интересы которых противоречат интересам лиц, подлежащих опеке или попечительству,

осуждены за совершение тяжкого преступления.

Отметим, что суд устанавливает опеку над физическим лицом в случае признания его недееспособным и назначает опекуна по представлению органа опеки и попечительства. Чтобы орган опеки и попечительства утвердил лицо, потенциально желающее быть опекуном, необходимо пройти определенную процедуру "отбора", а именно предоставить документы:

справку о возможности по состоянию здоровья быть опекуном,

справку об отсутствии судимости,

характеристику с места работы,

справку о доходах,

согласие несовершеннолетних членов семьи о назначении опекуна,

акт обследования условий проживания потенциального опекуна,

документы, подтверждающие родство между потенциальным опекуном и подопечным,

документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, где проживает потенциальный опекун.

Также, как отмечалось выше, в заявлении важно указать информацию и приобщить соответствующие документы о психическом расстройстве и состоянии подопечного. Такими документами могут быть:

справка о состоянии здоровья,

выписка из истории болезни,

выписка из медицинской карты амбулаторного больного,

справка по инвалидности, выданная медико-социальной экспертной комиссией,

удостоверение получения пенсии,

документы, подтверждающие пребывание на учете и стационарном лечении психиатрического учреждения.

Также следует описать состояние лица, в отношении которого рассматривается дело, указать примеры того, что такое лицо не может в полной мере осознавать значение своих действий и управлять ими, требует как медицинского надзора и лечения, так и постоянной посторонней помощи и контроля. Важно отметить сведения об отношениях между будущим опекуном и недееспособным лицом, особенно если имело место помощи и поддержки в прошлом,

– отметила Алла Цимановская.

Когда орган опеки и попечительства рассмотрит документы и обследует бытовые условия потенциального опекуна, он предоставит в суд заключение, отвечает ли опекун всем необходимым требованиям.

Как ускорить судебно-психиатрическую экспертизу

Как отметила адвокат, для подтверждения недееспособности необходимо подтверждение судебно-психиатрического эксперта, поэтому иногда такие дела могут рассматриваться даже годами. Чтобы ускорить рассмотрение дела, она порекомендовала перед подачей заявления в суд обращаться в экспертные учреждения и самостоятельно проводить такую экспертизу в порядке статьи 106 ГПК Украины, ведь участник дела имеет право подать в суд заключение эксперта, составленное по его заказу.

Для этого следует обратиться в такие государственные специализированные учреждения: