Це визначено 26 статтею Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Детальніше про визнання людини недієздатною та про встановлення опіки над нею розповіла адвокатка ЮФ "Ілляшев та Партнери" Алла Цимановська.

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Опіка над недієздатною людини та звільнення від мобілізації

Для звільнення від мобілізації через опіку над недієздатною людиною військовослужбовець повинен подати командиру відповідний рапорт та документи, що підтверджують підстави звільнення. Мовиться про рішення суду про визнання особи недієздатною, встановлення опіки і призначення опікуна, яке вступило в законну силу, тобто через 30 днів після його проголошення.

Строки розгляду рапорту, який подається на звільнення, не передбачені чинним законодавством, але на практиці такий строк може складати від 1 тижня до 2 місяців,

– розповіла Алла Цимановська.

При цьому варто зазначити, що під час дії воєнного стану військовослужбовець повинен з’являтись до ТЦК та СП кожні 6 місяців та надавати довідку про те, що він дійсно є опікуном, як було зазначено у відповідному рішенні суду. Її видає орган опіки та піклування.

Коли суд може визнати людину недієздатною

Передусім зазначимо, що людині призначають опікуна, якщо вона позбавлена цивільної дієздатності у судовому порядку. Тобто не може виступати учасником цивільних відносин повною мірою та своїми діями набувати цивільних прав і обов’язків.

Суд, згідно з частиною 1 статті 39 Цивільного кодексу України, може визнати людину недієздатною, якщо вона не здатна усвідомлювати значення своїх дій та або керувати ними внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу.

Для такого визнання треба подати заяву до суду, у якій необхідно вказати обставини, що свідчать про хронічний, стійкий психічний розлад. Саму ж заяву про визнання людини недієздатною можуть подати:

члени її сім’ї та близькі родичі, незалежно від їхнього спільного проживання,

орган опіки та піклування,

заклад з надання психіатричної допомоги.

При цьому заяву треба подати до суду за місцем проживання особи, щодо якої розглядатиметься справа про недієздатність. Якщо ж така людина перебуває на лікуванні, то тоді вона подається за місцем знаходження психіатричного закладу.

Щодо судового процесу, то такі справи розглядаються за участю заявника та представника органу опіки та піклування. Натомість виклик особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, вирішується в кожному випадку судом із урахуванням стану її здоров’я. Окрім того, її участь у розгляді справи може відбуватися у режимі відеоконференції з психіатричного чи іншого лікувального закладу.

Також суд може призначити експертизу для визначення фактичної можливості такої людини з’явитися до суду чи особисто дати пояснення. Однак якщо до заяви додана достатня кількість доказів та підтверджуючих документів, суддя може і не викликати цю особу.

На практиці, якщо до заяви додана достатня кількість доказів та підтверджуючих документів, суддя може і не викликати цю особу. Як адвокат, я рекомендую підготувати максимально повний комплект документів та долучити їх до заяви про визнання фізичної особи недієздатною, встановлення опіки і призначення опікуна,

– зазначила Алла Цимановська.

Зверніть увагу! Строк дії рішення про визнання недієздатності не може перевищувати двох років. Також суд може скасувати рішення щодо недієздатності в разі видужання людини або значного поліпшення її психічного стану, який обов’язково має бути підтверджений висновком нової судово-психіатричної експертизи. Також самостійно відмовитися від здійснення своїх повноважень має право й сам опікун.

Що потрібно вказати у заяві та які документи долучити

Адвокат зазначила, що оскільки заявником може бути член сім’ї або близький родич, то потрібно довести родинний зв'язок між майбутнім опікуном та недієздатною особою, а також зазначити ступінь спорідненості. Для цього до заяви потрібно додати свідоцтво про:

народження,

шлюб,

смерть, якщо найближчий родич, який міг би опікуватись недієздатною особою, вже помер.

Натомість опікунами не можуть бути особи, які:

не досягли 18 років,

визнані недієздатними або обмежено дієздатними,

перебувають на обліку або лікуються в психоневрологічних та наркологічних закладах,

раніше були опікунами чи піклувальниками та з їхньої вини опіку чи піклування було припинено,

позбавлені батьківських прав,

інтереси яких суперечать інтересам осіб, що підлягають опіці чи піклуванню,

засуджені за скоєння тяжкого злочину.

Зазначимо, що суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування. Щоб орган опіки та піклування затвердив особу, яка потенційно хоче бути опікуном, необхідно пройти певну процедуру "відбору", а саме надати документи:

довідку про можливість за станом здоров’я бути опікуном,

довідку про відсутність судимості,

характеристику з місця роботи,

довідку про доходи,

згоду неповнолітніх членів сім’ї щодо призначення опікуна,

акт обстеження умов проживання потенцій ного опікуна,

документи, що підтверджують спорідненість між потенційним опікуном та підопічним,

документи що підтверджують право власності на нерухомість, де проживає потенційний опікун.

Також, як зазначалося вище, в заяві важливо зазначити інформацію та долучити відповідні документи щодо психічного розладу та стану підопічного. Такими документами можуть бути:

довідка про стан здоров’я,

виписка з історії хвороби,

виписка з медичної карти амбулаторного хворого,

довідка щодо інвалідності, видана медико-соціальною експертною комісією,

посвідчення щодо отримання пенсії,

документи, що підтверджують перебування на обліку та стаціонарному лікуванні в психіатричному закладі.

Також треба описати стан особи, щодо якої розглядається справа, зазначити приклади того, що така особа не може повною мірою усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, потребує як медичного нагляду та лікування, так і постійної сторонньої допомоги і контролю. Важливо зазначити відомості щодо відносин між майбутнім опікуном та недієздатною особою, особливо, якщо мало місце допомоги та підтримки в минулому,

– зазначила Алла Цимановська.

Коли орган опіки та піклування розгляне документи та проведе обстеження побутових умов потенційного опікуна, він надасть до суду висновок, чи відповідає опікун всім необхідним вимогам.

Як пришвидшити судово-психіатричну експертизу

Як зазначила адвокатка, для підтвердження недієздатності необхідно підтвердження судово-психіатричного експерта, через що іноді такі справи можуть розглядатись навіть роками. Щоб пришвидшити розгляд справи, вона порекомендувала перед поданням заяви у суд звертатись в експертні установи та самостійно проводити таку експертизу в порядку статті 106 ЦПК України, адже учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Для цього варто звернутися до таких державних спеціалізованих установ: