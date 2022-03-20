Обнародовали кадры с 3 пленными – Виктором Голубовым, Вадимом Воробьевым и Романом Гавриличевым. Второй является срочником.

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"Это бессодержательная война"

Голубов рассказал, что 24 февраля его бригада поехала на учебу – "сели в машину и вскоре оказались на территории Украины". Попал он в плен 26 числа. Перед этим отбился от своей группы и пошел в сторону боевых действий, чтобы встретиться со своими коллегами по службе. Выйдя на трассу, его задержал украинский патруль и захватил в плен.

Призываю военнослужащих сложить оружие и вернуться на территорию России. Это бессодержательная война и ни к чему хорошему она не приведет. Гражданам России хочу сказать, что не следует делать поспешных выводов. Не надо этой войны нам, надо противодействовать режиму российского руководства,

– обратился пленный к русским.

Также он извинился перед гражданами Украины. В то же время заявил, что они не должны были этого делать.

Показания пленного Виктора Голубова: смотрите видео

"Освобождал" Украину от нацистов

По словам Воробьева, он пересек границу России с Украиной. Его задачей было организовать блокпост вблизи Харькова, чтобы не пропускать военную технику. Основная задача – освободить территорию Украины от нацистов.

Мужчина убеждает, что в плен сдался добровольно 26 числа. Нацистов не обнаружил. Кроме того, к их группе не раз подходили мирные жители и заявляли, что до появления русских войск все было спокойно.

"Российским военнослужащим хочу передать, чтобы они сложили оружие. Эта война ни к чему не приведет. Я видел, что российские войска делают с территорией Украины. Они уничтожают жилые и родильные дома", – отметил он.

В то же время, обращаясь к россиянам, он подчеркнул, что не нужно поддаваться влиянию Путина. Не нужно слушать то, что говорят в новостях. На самом деле все не так, как показывают по телевизору.

Перед гражданами Украины Воробьев извинился. Говорит: очень жаль, что так получилось.

Но решаем не мы, решают не люди – решает власть, а власть у нас такая,

– подытожил захватчик.

Пленный Вадим Воробьев дает показания: смотрите видео

"Путин отправил всех на учебу, а в итоге – война"

Во время общения с мамой Воробьев рассказал, что с ним в Украине ведут себя нормально, кормят. Также призвал женщину известить о нем всех командиров. Распространять, что Путин все это "замесил" – "отправил всех на учебу, а в итоге – война".

Мать ему ответила, что обращалась даже к российскому Минобороны. Там ей сказали: знают. Где он находится и что сын жив. Кроме того, о молодом мужчине знают и в его части.

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Как оккупант Воробьев общался с мамой: смотрите видео

Отстаивал "старые русские границы"

Роман Гавриличев является рядовым по званию и механиком-водителем по должности. Сначала он попал на учебу в Курск, а оттуда уже их перебросили в Белгород (город на границе с Украиной – 24 канал). Там им сказали, что выезжают в Украину с целью отстоять "старые российские границы".

Его задачей в Украине было держать шоссе. Был он и еще один парень. Но, похоже русских солдат, бросило руководство, ведь в какой-то момент все куда-то исчезли.

Дальше ребята нашли, где переночевать. На следующее утро сами сдались в плен украинским Вооруженным силам.

"Обращаюсь к тем российским военнослужащим, которые уже в Украине. Призываю вас сложить оружие. Пацаны, эта война никому не нужна. А те, кто еще не приехал, любыми окольными путями старайтесь освободиться. Это никому не нужно здесь, здесь очень много гибнет людей", – отметил он.

Гавриличева очень поразили те ужасы, которые наделали российские военные. Это ужасно. Говорит: просто трудно подобрать правильные слова.

Пацаны, не надо, не езжайте сюда, увольняйтесь. Путин – военный преступник. Он должен быть осужденным по закону,

– добавляет русский военный.

Также он обратился к украинцам и попросил прощения, но за себя. Убеждает, что не знал об этом все.

"Я низко перед вами кланяюсь. Вы – молодцы, что держитесь", – подытожил пленный.

Пленный Роман Гавриличев рассказал, что делал в Украине: смотрите видео

Россия не заинтересована в обмене пленных

Во время общения с мамой захватчик рассказал, что с ним все хорошо и им занимаются хорошие люди. Сейчас его хотят обменять.

Как мне рассказывала, Украина уже много раз пыталась провести обмен пленными, но Россия все эти попытки игнорирует, поскольку она незаинтересована,

– подчеркнул мужчина.

Также призвал маму вступать в сообщества по прекращению войны и рассылать всю информацию друзьям, родным и близким. Кроме того, подчеркнул, что стоит писать в соцсетях и поддерживать все инициативы.

"Чтобы все видели и чтобы все всё знали. Чтобы Россия прекратила вести эту войну", – отметил россиянин.

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Смотрите видео разговора пленного Гавриличева с мамой

Еще один фрагмент разговора пленного Гавриличева с мамой: смотрите видео

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