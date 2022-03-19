Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин во время всеукраинского телемарафона.

Заметьте Поверните оружие в другую сторону, Путин даже не забирает трупы, – российский пленный о войне

Российских пленных привлекут к восстановлению Украины или обменяют

Российских военных, попавших в плен в Украине, в соответствии с нормами международного права будут использовать для восстановления экономического потенциала Украины и как обменный фонд,

– заявил Енин.

Он также отметил, что Украина действует четко в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности Женевской конвенцией, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины.

Кроме того, по его словам, содержание пленных должно происходить согласно ратифицированным Киевом нормам международного права.

Сколько российских пленных имеет Украина

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что по состоянию на 19 марта в Украине официально 562 российских военнопленных.

Верещук добавила, что они стоят на обеспечении и питаются так же как и наши воины. Их опрашивали, и те говорят, что не хотят возвращаться из плена в Россию.

Интересно – юрист объясняет, почему нельзя убивать пленных: смотрите видео