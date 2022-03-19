Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час всеукраїнського телемарафону.
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Російських полонених залучать до відновлення України або обміняють
Російських військових, які потрапили у полон в Україні, відповідно до норм міжнародного права використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд,
– заявив Єнін.
Він також зазначив, що Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невідійманою частиною національного законодавства України.
Крім того, за його словами, утримання полонених має відбуватися згідно з ратифікованими Києвом нормами міжнародного права.
Скільки російських полонених має Україна
Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що станом на 19 березня в Україні офіційно є 562 російських військовополонених.
Верещук додала, що вони стоять на забезпеченні й харчуються так само як і наші воїни. Їх опитували, і ті кажуть, що не хочуть повертатися з полону в Росію.
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