Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час всеукраїнського телемарафону.

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Російських полонених залучать до відновлення України або обміняють

Російських військових, які потрапили у полон в Україні, відповідно до норм міжнародного права використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд,

– заявив Єнін.

Він також зазначив, що Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невідійманою частиною національного законодавства України.

Крім того, за його словами, утримання полонених має відбуватися згідно з ратифікованими Києвом нормами міжнародного права.

Скільки російських полонених має Україна

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що станом на 19 березня в Україні офіційно є 562 російських військовополонених.

Верещук додала, що вони стоять на забезпеченні й харчуються так само як і наші воїни. Їх опитували, і ті кажуть, що не хочуть повертатися з полону в Росію.

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