Экс-глава таможни Максим Нефёдов заявил о политической расправе в отношении него и бывшего главы ДПС Сергея Верланова.

Об этом говорится в документальной ленте "V for Verlanov".

Мы с Сергеем, как люди, возглавлявшие фискальные органы, попали в определенную ловушку, потому что в конце 2019 года экономика начала существенно замедляться – кто-то должен быть виноват. Но, когда ты видишь, что заменяют людьми прошлого и иногда даже людьми, которых ты лично увольнял из-за очевидных проблем с этикой и эффективностью, это вызывает определенные подозрения, что это – банальная политическая расправа,

– подчеркнул Нефёдов.

По его словам, оснований для увольнения не было, а результаты налоговой были положительными, ведь при руководстве Верланова, план Минфина выполнялся.

"При Верланове налоговая стала работать намного лучше, положительные изменения были очевидны. Их видел бизнес, народные депутаты. Налоговая становилась клиентоориентированной и более открытой", – отметил Максим Нефёдов.

Напомним, экс-руководителей налоговой Сергея Верланова и таможни Максима Нефёдова уволили в конце апреля этого года якобы за неэффективность в должностях. Сейчас оба решения об увольнении обжалуют в суде.