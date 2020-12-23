Ексочільник митниці Максим Нефьодов заявив про політичну розправу щодо нього та колишнього голову ДПС Сергія Верланова.

Про це йдеться у документальній стрічці "V for Verlanov".

Ми з Сергієм, як люди, які очолювали фіскальні органи, потрапили в певну пастку, тому що наприкінці 2019 року економіка почала суттєво уповільнюватися – хтось має бути винний. Але, коли ти бачиш, що заміняють людьми минулого й інколи навіть людьми, яких ти особисто звільняв через очевидні проблеми з етикою та ефективністю, це викликає певні підозри, що це – банальна політична розправа,

– наголосив Нефьодов.

За його словами, підстав для звільнення не було, а результати податкової були позитивними, адже за керівництва Верланова, план Мінфину виконувався.

"При Верланові податкова стала працювати набагато краще, позитивні зміни були очевидні. Їх бачив бізнес, народні депутати. Податкова ставала клієнтоорієнтованою та більш відкритою", – зауважив Максим Нефьодов.

Нагадаємо, ексочільників податкової Сергія Верланова та митниці Максима Нефьодова звільнили наприкінці квітня цього року нібито за неефективність на посадах. Нині обоє рішення про звільнення оскаржують у суді.