Зеленский пожелал Ближнему Востоку наконец достичь мира и справедливости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в соцсети Х.

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Зеленский поздравил освобождение заложниц ХАМАСа

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новость об освобождении заложников в результате соглашения между Израилем и ХАМАСом. Он поздравил семьи с этим "глубоко значимым моментом".

Видеть, как воссоединяются семьи, зная, какие слезы облегчения и радости это приносит, – это то, чему все мы можем сопереживать. Как украинцы мы знаем боль разлуки и надежду на возвращение близких домой,

– отметил Зеленский.

Он добавляет, что "путь к длительному миру и достоинству для всех людей" на Ближнем востоке все еще длинный, но он надеется на достижение этого.

Украина, заключает Зеленский, так же продолжает свою борьбу за мир и справедливость.

Напомним, ХАМАС передал трех израильских заложниц Красному Кресту, они уже вернулись в Израиль.