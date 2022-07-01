Сколько бы кремлевские пропагандисты не рассказывали о "жесте доброй воли", бегство оккупантов со стратегически важной территории в Черном море свидетельствует об истинном сокрушительном поражении врага. В украинском издании Forbes подсчитали, какие финансовые потери в технике понесла Россия за более 4 месяца пребывания на Змеином.

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Сколько денег Россия "сожгла" на Змеином

Безусловно, наибольшей потерей российских оккупантов вблизи украинского острова стал флагман их черноморского флота – крейсер "Москва" стоимостью 750 миллионов долларов, который пошел ко дну Черного моря 14 апреля.

Вместе с тем украинские защитники и защитницы уничтожили по меньшей мере восемь зенитных ракетных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" общей стоимостью более 100 миллионов долларов и четыре судна разных классов, которые в общей сложности стоили около 50 миллионов долларов.

К слову, одним из самых приятных попаданий ВСУ стал буксир россиян "Василий Бех" – судно являлось одним из новейших морских транспортных средств черноморского флота России, 2016 года выпуска. Оно затонуло 17 июня, приблизительная стоимость составляет 25 миллионов долларов.

Кстати, также на Змеином подтверждено уничтожение большого количества радиолокационного оборудования россиян. В целом же Forbes оценил потери России в технике на украинском острове в, по меньшей мере, 915 миллионов долларов.

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