Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин прибыл на место трагедии. В комментарии журналистам телемарафона единственных новостей он заявил, что вблизи мест ударов ни одной военной инфраструктуры нет, передает 24 канал.

Читайте также Под завалами базы отдыха дети, приехавшие, чтобы хоть немного забыть о войне, – Зеленская

Ракетные удары по Одесской области могут быть местью за Змеиный

Первый заместитель главы МВД отметил, что эта ракетная атака врага – очень коварная и на самом деле сложно понять ее цель.

Я, честно говоря, не знаю, как это трактовать. Или это месть за то, что мы освобождаем наши территории… Как, например, вчера, благодаря героическим действиям Вооруженных Сил Украины был освобожден от врага остров Змеиный, и сегодня мы видим ответ ракетными ударами по территории Украины, по непосредственно гражданским объектам,

– предположил Енин.

Чиновник добавил, что можно осуществить более подробный осмотр вокруг мест ударов и все убедятся, что никаких объектов критической инфраструктуры или военного назначения в непосредственной близости ни к разрушенному многоквартирному дому, ни к уничтоженной базе отдыха, расположенных в 100 метрах друг от друга, нет.

К слову, по факту ракетных ударов по Сергеевке правоохранители уже открыли уголовное производство. Действия квалифицируют как нарушение законов и обычаев войны. Следователи приступили к фиксации всех деталей этого ужасающего преступления. Евгений Енин подчеркнул, что все ответственные за преступления рано или поздно будут идентифицированы, найдены и привлечены к уголовной ответственности.

Детальнее Враг 3 ракетами ударил по 9-этажке и базам отдыха на Одесчине: все, что известно

Жертвы ракетной атаки россиян по Сергеевке

В ГСЧС рассказали, что по состоянию на 13:30 1 июля, в результате ракетных ударов оккупантов по гражданским объектам в Сергеевке Белгород-Днестровского района, известно о 20 погибших. Жизнь 16 человек унесла ракета, попавшая в девятиэтажку, 4 погибли в результате удара по базе отдыха. При этом получили ранения в общей сложности еще 38 человек.

Первый замминистра внутренних дел добавил, что спасатели прибыли на место ракетных ударов уже через 9 минут после обстрела. Пока они продолжают чрезвычайно осторожный разбор завалов. Число жертв, к сожалению, может еще возрасти.

К теме – шокирующие последствия ракетных обстрелов Одесской области: смотрите видео