В Национальной полиции Украины отметили, что российские захватчики бомбили город 12 марта. Под авиаудары врага попали жилые дома.

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На месте происшествия сейчас работают следователи, взрывотехники, криминалисты и местные полицейские,

сообщили правоохранители.

Следовательно, они:

документируют факты обстрелов мирного населения;

производят осмотры мест событий и фиксируют разрушения и ущерб;

устанавливают окончательное количество раненых, потерпевших и погибших.