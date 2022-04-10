В Национальной полиции Украины отметили, что российские захватчики бомбили город 12 марта. Под авиаудары врага попали жилые дома.
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На месте происшествия сейчас работают следователи, взрывотехники, криминалисты и местные полицейские,
сообщили правоохранители.
Следовательно, они:
- документируют факты обстрелов мирного населения;
- производят осмотры мест событий и фиксируют разрушения и ущерб;
- устанавливают окончательное количество раненых, потерпевших и погибших.
В освобожденной Баштанке документируют преступления России / Фото Нацполиции