У Національній поліції Україні зазначили, що російські загарбники бомбардували місто 12 березня. Під авіаудари ворога потрапили житлові будинки.

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На місці події зараз працюють слідчі, вибухотехніки, криміналісти та місцеві поліцейські,

– повідомили правоохоронці.

Відтак, вони:

документують факти обстрілів мирного населення;

проводять огляди місць подій і фіксують руйнування та збитки;

встановлюють остаточну кількість поранених, потерпілих і загиблих.

У звільненій Баштанці документують злочини Росії / Фото Нацполіції