У Національній поліції Україні зазначили, що російські загарбники бомбардували місто 12 березня. Під авіаудари ворога потрапили житлові будинки.
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На місці події зараз працюють слідчі, вибухотехніки, криміналісти та місцеві поліцейські,
– повідомили правоохоронці.
Відтак, вони:
- документують факти обстрілів мирного населення;
- проводять огляди місць подій і фіксують руйнування та збитки;
- встановлюють остаточну кількість поранених, потерпілих і загиблих.
У звільненій Баштанці документують злочини Росії / Фото Нацполіції