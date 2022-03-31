Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, посетив город Тростянец.

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Восстановлением одного из разрушенных объектов – привокзальной площади – займется Укрзализныця, о чем уже достигнута договоренность, сообщил министр.

Посетили освобожденный Тростянец. Месяц город занимали российские оккупанты. Несчитанные смерти, разрушенные площади и дома. По словам местных жителей, россияне даже не пытались взять власть, они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше, а когда этого не произошло, начали заниматься мародерством и хаотичной защитой,

– написал Кубраков в Facebook.

Еще одним разрушенным объектом Тростянца стала недавно восстановленная и переоборудованная городская больница. "Расстреляна городская больница. Военные и местные не находят никакого логического или тактического объяснения, зачем", – написал министр.

Сейчас в городе работают саперы и ГСЧС. Подсчитываются также убытки и планируется восстановление уничтоженных объектов.

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