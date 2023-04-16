Герои рассказали о своих первых впечатлениях. Они поблагодарили за увольнение, однако напомнили, что в плену остается еще много защитников. Нужно им тоже помочь.

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Кроме того, защитники уже успели попробовать пасхальные вкусности. Отмечают, что украинский кулич очень вкусный.

Это бомба,

– с восторгом сказал военный.

Трогательные кадры по обмену: видео

Что известно об обмене пленными

Пасхальный обмен пленными происходил в несколько этапов в течение нескольких дней. 10 апреля домой вернули 100 наших защитников, 16 апреля – еще 130.

Среди них:

92 военнослужащих ВСУ;

20 терробороновцев;

11 нацгвардейцев;

3 пограничника;

2 представителя Военно-морских сил;

2 представителя Государственной специальной службы транспорта.

Спасенные защитники – рядовые и сержанты. Они защищали наше государство в Бахмутском и Соледарском направлениях, а также в Запорожье, Херсонской и Луганщине.

Некоторые из них ранены. У них многочисленные контузии, а также утраченные конечности.