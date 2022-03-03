Во время ежедневного видеообращения Виталий Ким рассказал, что вражеская техника в Николаевской области целыми днями перемещается, чтобы не быть мишенью украинского войска. Они поняли, что мы их хотим разбомбить и скрываются. Но от нас, конечно, не укроются.

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Глава ОГА предостерегает жителей – не привыкать к войне, к оккупанту, а гонять, уничтожать врага. Сейчас для этого наиболее подходящее время. Нужно останавливать колонны, топить их.

"Надо быстрее с ними что-нибудь делать, потому что они освоятся, и нам будет плохо. Они сейчас едут, они в шоке, им все мешают, стреляют, бросают. Они немного боятся и готовы сдаться. Есть такая поговорка, она немного грубая: сначала нам немного страшно, потом нам становится пофиг, а потом, когда нам немного пофиг – всем остальным становится страшно", – отметил Ким.

Он отметил, что есть много фактов в Сумах, Чернигове, Житомире, когда оккупанты делали себе базу и за день-два освоились. "Люди же молодые, дураки. Они начинают пить водку, начинают грабить, насиловать", – рассказал глава ОГА.

Им нельзя дать освоиться и привыкнуть к тому, что "здесь нас никто не убивает". Я вас прошу, не нужно допустить, чтобы у вашего дома, на вашей земле находились оккупанты. Это плохо. Они сейчас освоятся и покажут, каковы они на самом деле,

– подчеркнул Виталий Ким.

Не давайте освоиться оккупанту на нашей земле: видео

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