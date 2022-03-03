Уверенно держит оборону Николаев. 2 марта в Калиновке был взорван мост вместе с вражеским танком.

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Фотографией поделился глава Николаевской ОВА Виталий Ким на официальной странице в телеграме. На фото видно, как вражеский танк лежит среди руин моста.

Калиновка вчера,

– лаконично подписал фото Виталий Ким.

В Николаевской области взорвали мост вместе с вражеским танком / Фото телеграм "Виталий Ким / Николаевская ОГА"

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