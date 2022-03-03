Впевнено тримає оборону Миколаїв. 2 березня у Калинівці було підірвано міст разом з ворожим танком.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Світлиною поділився голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на офіційній сторінці у телеграмі. На фото видно, як ворожий танк "лежить" серед руїн моста.

Калинівка вчора,

– лаконічно підписав світлину Віталій Кім.

На Миколаївщині підірвали міст разом з ворожим танком / Фото телеграм "Віталій Кім / Миколаївська ОДА"

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!